Keuchhusten in Oberösterreich wieder auf Vormarsch

Im vergangenen Jahr sind in Oberösterreich 220 Menschen an Keuchhusten erkrankt - deutlich mehr als in den Jahren davor. Das zeigt eine Statistik der Landessanitätsdirektion, die daher jetzt auch Erwachsenen zur Impfung rät.

