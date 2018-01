Minnie Maus bekam Stern in Hollywood

Seit 90 Jahren mischt Minnie Maus erfolgreich im Filmgeschäft mit - erst jetzt hat die weltberühmte Maus auch einen festen Platz in Hollywood. Die Comic- und Zeichentrickfigur wurde gestern (Ortszeit) auf dem Walk-of-Fame-Gehsteig mit einer Sternenplakette verewigt.

APA/AP/Invision/Richard Shotwell

US-Popstar Katy Perry, das deutsche Model Heidi Klum und Disney-Chef Robert Iger wirkten bei der Zeremonie mit. Hunderte Fans schauten zu, als eine lebensgroße Minnie-Maus-Figur im rot-weißen Tupfenkleid den 2.627. Stern auf dem Hollywood Boulevard enthüllte.

40 Jahre nach Mickey Maus

Mickey Maus hat bereits seit 1978 einen Stern im Asphalt des berühmten Walk of Fame. Micky und Minnie Maus waren erstmals im Jahr 1928 Seite an Seite in einem Trickfilm zu sehen.