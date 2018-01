Lawinensituation weiter angespannt

Die Lawinensituation in weiten Teilen Österreichs ist weiter angespannt. Vor allem in den westlichen Bundesländern waren heute nach wie vor zahlreiche Straßen gesperrt. In Oberösterreich sorgten die Schneemassen für Verkehrsbehinderungen und Stromausfälle.

