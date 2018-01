Australian Open: Thiem hadert nicht mit Niederlage

Dominic Thiem hat gestern zum dritten Mal in Serie in einem Grand-Slam-Achtelfinale in fünf Sätzen verloren. „Die Enttäuschung ist schon groß, aber es hat viel schmerzhaftere und schlechtere Niederlagen in letzter Zeit gegeben“, war Österreichs Nummer eins nach dem Aus bei den Australian Open gegen Überraschungsmann Tennys Sandgren gefasst.

Obwohl nicht alles nach Wunsch gelaufen war, haderte Thiem nicht mit seiner Leistung und zollte dem starken Spiel des US-Amerikaners Respekt. Vielmehr meint Thiem, dass es mit seiner Formkurve „definitiv in die richtige Richtung geht“.

