Pence: Botschaftsverlegung Zeichen der Verbundenheit

US-Vizepräsident Mike Pence hat die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem als Ausdruck der engen Beziehungen zwischen den USA und Israel bezeichnet. Das sei „ein greifbares Zeichen unserer beständigen Verpflichtung und unseres Bündnisses mit dem Staat Israel“, sagte Pence heute bei einem Treffen mit dem israelischen Präsidenten Reuven Rivlin in Jerusalem.

US-Präsident Donald Trump habe das Außenministerium angewiesen, mit US-Botschafter David Friedman die Verlegung bis Ende nächsten Jahres abzuschließen.

Palästinenserstreik aus Protest

Nach der US-Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt Anfang Dezember war es zu Unruhen gekommen. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas sagte, die USA hätten sich als Vermittler für Friedensgespräche mit Israel disqualifiziert. Die Palästinenser streikten heute aus Protest gegen den Besuch von Pence.

Rivlin warb bei dem Treffen mit Pence für eine Verständigung mit den Palästinensern. „Trotz der Worte, die Präsident Abbas erst letzte Woche verwendet hat, müssen wir weiter daran arbeiten, Vertrauen zwischen den beiden Völkern aufzubauen“, sagte Rivlin. Abbas hatte Israel als „koloniales Projekt“ bezeichnet, das nichts mit Juden zu tun habe.

Nach dem Treffen mit Rivlin besucht Pence die Holocaust-Gedenkstätte Jad Vaschem in Jerusalem. Anschließend will er die Klagemauer in der Jerusalemer Altstadt besuchen. Pence ist mit seiner Frau Karen seit gestern Abend in Israel. Heute Abend fliegt er zurück in die USA.