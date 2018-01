Orban kommt nächste Woche nach Wien

Der rechtskonservative ungarische Ministerpräsident Viktor Orban kommt am Dienstag nächster Woche nach Wien. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) werde Orban am 30. Jänner empfangen, bestätigte das Bundeskanzleramt heute. Auf der Agenda stehen gleich mehrere heikle Themen.

Bei dem eintägigen Besuch dürfte der ungarische Regierungschef auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) treffen. Eine endgültige Bestätigung gab es dazu zunächst aber nicht. Ein Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen steht nicht auf dem Programm. Bisher gebe es keine Anfrage dafür, hieß es dazu aus der Präsidentschaftskanzlei.

Unmut wegen Familienbeihilfenplänen

Obwohl sich Ungarn und Österreich seit Antritt der ÖVP-FPÖ-Regierung um eine Annäherung bemühen, stehen bei dem Besuch gleich mehrere heikle Themen auf der Agenda. Für Unmut sorgt in Budapest die geplante Anpassung der Familienbeihilfe für Kinder im EU-Ausland an die Lebenshaltungskosten im jeweiligen Land.

Für Ungarn, die in Österreich arbeiten und deren Kindern in Ungarn leben, würde das eine Kürzung bedeuten. Ungarn ist von der geplanten Maßnahme ökonomisch am stärksten betroffen. 2016 betrug die österreichische Familienbeihilfe für die fast 39.000 betroffenen Kinder rund 80 Mio. Euro.