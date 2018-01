Gebühren für Berufstätige: Unis überlegen Erlass

Ab Juni sind berufstätige Langzeitstudierende nicht mehr von den Studiengebühren befreit. Einige Universitäten überlegen nun einen Erlass bzw. eine Rückzahlung, so die Uni Linz. In der Universitätenkonferenz will man über eine generelle Lösung beraten.

