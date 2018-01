Jungbauer wegen Brandstiftung verurteilt

Ein 22-jähriger Jungbauer ist heute wegen Brandstiftung zu zwei Jahren bedingter Haft verurteilt worden. Er hatte 2016 Feuer am elterlichen Hof bei Nötsch in Kärnten gelegt. Er selbst wurde bei dem Feuer lebensgefährlich verletzt. Vor Gericht sagte der Mann, er könne sich an nichts erinnern.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at