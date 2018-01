Türkei droht mit Ausweitung von Militäroffensive

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat eine Ausweitung der Militäroperation in Nordwestsyrien auf weitere kurdisch kontrollierte Gebiete angedroht. Die mit den USA verbündete kurdische Miliz YPG in der ostsyrischen Region Manbidsch feuere „ständig Störfeuer“ ab, sagte Cavusoglu der Zeitung „Habertürk“ heute. „Wenn die USA das nicht stoppen können, werden wir das stoppen.“

Cavusoglu bezeichnete die YPG als „Terroristen“. Die USA sind mit der YPG im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien verbündet und hatten zuletzt Ausbilder in der Region Manbidsch. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte schon Anfang Jänner angekündigt, dass die Türkei zunächst gegen die nordwestsyrische kurdische Enklave Afrin und dann gegen Manbidsch vorgehen werde.

Unterdessen wurde ein weiterer türkischer Soldat in der am Samstag begonnenen Offensive „Olivenzweig“ getötet. Cavusoglu teilte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit, es handle sich um einen Oberleutnant. Schon am Montagabend war ein türkischer Soldat getötet worden.