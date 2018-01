Japan: Vulkan und Lawine verletzen Skifahrer

Während in Österreich viele Skigebiete weiter mit den Schneemassen kämpfen, ist es in Japan zu einem ebenso tragischen wie ungewöhnlichen Zusammentreffen von Naturgewalten gekommen: Ein Vulkan stieß Asche und Gesteinsbrocken aus - und fast gleichzeitig wurde in unmittelbarer Nähe eine Lawine ausgelöst. 17 Menschen wurden vom Gesteinshagel und der Lawine verletzt, ein Soldat wurde getötet. Andere Skifahrer konnten sich vor dem Steinhagel in eine Hütte retten.

