Minister in Simbabwe müssen Vermögen offenlegen

In Simbabwe müssen Minister, Staatssekretäre und leitende Beamte ab März ihr Vermögen gegenüber der Regierung offenlegen. Die Anordnung von Präsident Emmerson Mnangagwa diene der Transparenz und dem Kampf gegen Korruption, erklärte heute ein ranghoher Mitarbeiter des Staatschefs.

Der Präsident werde sich bald auch zu der Frage äußern, ob die Angaben zu den Vermögenswerten der Minister auch öffentlich gemacht würden, sagte der Mitarbeiter.

Mnangagwa ist seit Ende November Staatschef, nachdem Langzeitpräsident Robert Mugabe (93) nach 37 Jahren an der Macht durch einen Militärputsch zum Rücktritt genötigt wurde. Unter Mugabe sollen sich Minister und Parteifreunde teils in großem Maß bereichert haben. Mnangagwa (75), der viele Jahre Mugabes rechte Hand war, will die Korruption in dem Land im südlichen Afrika bekämpfen. Noch im ersten Halbjahr soll in Simbabwe ein neuer Präsident gewählt werden.