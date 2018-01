Afghanistan: Angriff auf Hilfsorganisation Save the Children

Unbekannte haben in der ostafghanischen Stadt Jalalabad das Büro der internationalen Hilfsorganisation Save the Children (Rettet die Kinder) angegriffen. Das bestätigte der Regierungssprecher der Provinz Nangarhar, Attaullah Khogyani, heute Vormittag. Rund 100 Personen sollen im Büro arbeiten.

Gegen 9.00 Uhr (Ortszeit) habe es vor dem Gebäude eine Explosion gegeben, sagte er. Dabei seien auch einige Autos in Flammen aufgegangen. Man befürchte Opfer. Ein Mitglied des Provinzrats, Nasrullah Murad, sagte, dass nach der Explosion Angreifer in das Haus eingedrungen seien. Bisher wisse man von elf Verletzten. Diese seien schon in ein Krankenhaus gebracht worden. Gefechte seien noch im Gang.

Save the Children ist eine der größten Hilfsorganisationen in Afghanistan. Die NGO arbeitet seit Jahrzehnten in vielen Provinzen und hilft vor allem Kindern und Müttern in den Bereichen Gesundheit und Bildung.