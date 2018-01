Türkische Offensive in Afrin: 5.000 Menschen geflohen

Bei der türkischen Militäroffensive in der nordsyrischen Region Afrin sind laut Armeeangaben mindestens 260 Kämpfer der Kurdenmiliz YPG und der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) getötet worden.

Die Operation in Afrin gehe auch am vierten Tag wie geplant voran, erklärte das Militär gestern. Nach UNO-Schätzungen waren in den vergangenen Tagen rund 5.000 Menschen aus der kurdischen Enklave in umliegende Dörfer geflohen.

Weitere 1.000 Menschen seien in Viertel der syrischen Stadt Aleppo vertrieben worden, sagte UNO-Sprecher Stephane Dujarric. Humanitäre Helfer seien sehr besorgt über das Schicksal von rund 324.000 Menschen in der Region, die von der YPG kontrolliert wird. Mehrere dieser Zivilisten seien in den vergangenen Tagen getötet worden, sagte Dujarric.

Trump telefoniert mit Erdogan

Die türkische Armee hatte die Operation „Olivenzweig“ am Samstag begonnen und YPG-Stellungen in der Region Afrin mit Artillerie und aus der Luft angegriffen. Am Sonntag folgte eine Bodenoffensive. Der Angriff richtet sich gegen die YPG und die von ihr dominierten Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF), die von den USA unterstützt werden. Heute will US-Präsident Donald Trump mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan telefonieren.

Nach Informationen der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind während der türkischen Militäroffensive bisher 23 Zivilisten gestorben. Die Informationen der Stelle sind von unabhängiger Seite kaum überprüfbar.