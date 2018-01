Gebäude von Angreifern gestürmt

In der afghanischen Stadt Jalalabad wurde Mittwochfrüh die Kinderhilfsorganisation Save the Children offenbar Ziel eines Anschlags. Erst detonierte vor dem Eingang des Gebäudes der NGO eine Autobombe, danach stürmten bewaffnete Angreifer den Komplex, so ein Sprecher des Gouverneurs der Provinz Nangarhar. Augenzeugen berichteten von Schüssen auf dem Gelände der Hilfsorganisation. Mindestens vier Menschen kamen ums Leben. Die Gefechte zwischen Angreifern und Sicherheitskräften wurden am Nachmittag für beendet erklärt.

