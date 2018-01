Neue Zeugen sollen Wende im Fall Kührer bringen

In Korneuburg (Niederösterreich) geht es heute vor Gericht neuerlich um eine Wiederaufnahme im Fall Kührer. Geladen sind zwei Zeugen und der Ex-Freund der Schülerin. Der Verteidiger will beweisen, dass Kührer an einer Überdosis Drogen starb.

