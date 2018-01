Peter Handkes literarischer Vorfahr

Heute vor 150 Jahren ist Adalbert Stifter gestorben, der vielleicht genaueste Beobachter der österreichischen Literatur. Peter Handke und Thomas Bernhard zählen zu den Fans seines Werkes, das mit seitenlangen Naturbeschreibungen manch anderen in die Flucht geschlagen hat. Doch macht man sich die Mühe und lässt sich auf Stifters Entschleunigung ein, öffnet sich ein Panorama der bewegten Zeit rund ums Revolutionsjahr 1848. Und manches, was Stifter so detailliert beschreibt, scheint unserer eigenen Zeit gar nicht so fern.

