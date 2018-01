Schneechaos: Welche Kosten Urlauber zurückbekommen

Tausende Touristen sind in den vergangenen Tagen im Schneechaos festgesteckt, weil Straßensperren An- und Abreisen verhindert haben. Was tun, wenn das ersehnte Pistenvergnügen den Schneemassen zum Opfer fällt, das Hotel aber bereits gebucht und Skipässe bereits bezahlt sind? Können Urlauber ihr Geld zurückbekommen?

