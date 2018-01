BZÖ will in Kärnten landesweit antreten

Das BZÖ Kärnten will landesweit zur Landtagswahl am 4. März antreten. Wie Helmut Nikel, Obmann des BZÖ Kärnten, sagte, habe man alle nötigen 400 Unterschriften beisammen: „Wir haben sogar ein bisschen mehr, also einen guten Überhang.“ Für Freitag kündigte er eine Pressekonferenz zur Kandidatur an.

Im Sommer waren die beiden Landtagsabgeordneten der Partei, Johanna Trodt-Limpl und Wilhelm Korak, aus dem BZÖ Kärnten ausgetreten. Sie sind seither unter dem Namen „IG der freien Abgeordneten zum Kärntner Landtag“ tätig.

Nikel „höchstwahrscheinlich“ Spitzenkandidat

Zuvor hatte es wegen unter anderem auffälliger Spesenabrechnungen schwere Vorwürfe gegen die beiden gehagelt. Gemeinsam mit ihrem Austritt hatte Trodt-Limpl in ihrer Funktion als Bundesparteiobfrau auch angekündigt, das BZÖ Kärnten aus der Bundespartei auszuschließen.

Auf die Frage, ob er sich wegen des Ausschlusses Sorgen mache, gab sich Nikel gelassen: „Das ist Schaumschlägerei. Trodt-Limpl ist keine gewählte Bündnis-Obfrau. Sie kann gerne versuchen, etwas gegen uns auszurichten, das wird aber aus rechtlichen Gründen gar nicht gehen.“ Nikel selbst werde „höchstwahrscheinlich“ als Spitzenkandidat ins Rennen gehen.