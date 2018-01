Elton John kündigt seine „letzte“ Tournee an

Der legendäre Popmusiker Elton John hat seinen endgültigen Abschied von der Bühne angekündigt. Bei einer Pressekonferenz in New York kündigte der 70-Jährige heute an, dass er noch eine „letzte“ Tournee machen werde. Diese Tour um die Welt könne allerdings mehrere Jahre dauern, sagte er. Er werde weiter „kreativ sein“, aber Priorität hätten nun sein Ehemann und seine beiden Kinder.

Im vergangenen Jahr hatte sich John während einer Südamerikatournee eine lebensgefährliche bakterielle Infektion zugezogen. Nach dem Rückflug musste er sofort auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht werden. Einige Konzerte wurden abgesagt. Die Erkrankung wurde als „gefährlich und ungewöhnlich“ bezeichnet. Schon in den Jahren zuvor gab es Konzertabsagen aus gesundheitlichen Gründen, dazu zählten unter anderem Herzprobleme.

Elton John, geboren als Reginald Kenneth Dwight, verkaufte in seiner Karriere schon mehr als 250 Millionen Platten. Seine ersten Auftritte hatte er mit 15 Jahren in einem Pub, die ersten Hits mit Anfang 20.