800 Liter Öl ausgeflossen: Spur bis zum Bodensee

Im Zuge von Abrissarbeiten ist heute in Hohenems in Vorarlberg eine Ölleitung beschädigt worden. Rund 800 Liter Heizöl liefen aus. Die Ölspur zog sich von Hohenems in Richtung Bodensee.

Mehr dazu in vorarlberg.ORF.at