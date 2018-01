Nations League: Platz eins als klares Ziel für Foda

Das ÖFB-Team kennt mit Nordirland und Bosnien-Herzegowina seit heute seine Gegner für die neue UEFA Nations League. Teamchef Franco Foda unterstrich den hohen Stellenwert des neuen Bewerbs und ließ auch an seinen Erwartungen keinen Zweifel offen. „Wir wollen immer das Optimum herausholen. Wir gehen klar mit dem Ziel rein, den ersten Platz zu belegen“, sagte der 51-Jährige.

Die Gegner, die sich mit dem Los ebenfalls zufrieden zeigten, stufte Foda als „interessant“, aber in ihrer Spielweise „unterschiedlich“ ein. Das Auftaktspiel steigt am 11. September in Bosnien-Herzegowina.

Mehr dazu in sport.ORF.at