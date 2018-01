Trump trifft beim Weltwirtschaftsforum in Davos ein

Mit Spannung wird morgen die Ankunft von US-Präsident Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos erwartet. Trump soll gegen Mittag eintreffen, danach stehen bilaterale Treffen mit der britischen Regierungschefin Theresa May und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in seinem Terminkalender.

In beiden Gesprächen soll es um internationale Krisen, etwa in Nordkorea und im Iran, sowie um den Kampf gegen den internationalen Terrorismus gehen. Ein öffentlicher Auftritt Trumps war zunächst nicht geplant.

Am Freitag soll der US-Präsident dann die Schlussrede halten. Bereits für morgen sind Ansprachen von May und Netanjahu angekündigt. Auch andere Spitzenpolitiker wollen in Davos das Wort ergreifen, so soll etwa der argentinische Präsident und derzeitige G-20-Vorsitzende Mauricio Macri eine Rede halten.

Merkel und Macron warnen vor Protektionismus

Vor Spitzenvertretern aus Politik und Wirtschaft aus aller Welt warnte unterdessen die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in Davos vor einem Rückfall in Nationalismus und Protektionismus.

Es müsse verhindert werden, „dass sich die Fehler des 20. Jahrhunderts wiederholen“, sagte Merkel heute bei ihrer Rede vor dem Weltwirtschaftsforum. Nachdrücklich wandte sich Merkel gegen „nationale Egoismen“ und „Populismus“ und rief dazu auf, sich für multilaterale Lösungen und eine enge Zusammenarbeit in Europa und der Welt einzusetzen.

Macron fordert Zehnjahresstrategie

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron sagte, die „neue Globalisierung“ müsse verständlich und gerechter sein und den Menschen zugute kommen. Sonst drohten in den kommenden Jahren weitere Erfolge der Nationalisten: „Und das stimmt in jedem Land.“

Macron forderte unterdessen eine Zehnjahresstrategie für die Neuaufstellung Europas. „Ich hoffe, dass wir zusammenarbeiten werden, um diese Strategie für zehn Jahre bis Ende dieses Jahres zu haben“, sagte er. Europa müsse eine Rolle spielen gegenüber China und den USA. Er nannte als Themen unter anderem die Migrationspolitik, Energie, Verteidigung und Investitionen. Macron sprach sich dafür aus, bei der Zusammenarbeit in Europa unterschiedliche Geschwindigkeiten zuzulassen.