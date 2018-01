Ungarns Juden gegen Ehrung von Hitler-Verbündetem

Der Verband der jüdischen Gemeinden in Ungarn hat heute gegen die Teilnahme eines führenden Politikers der rechtspopulistischen Regierungspartei FIDESZ an einer Ehrung für den ehemaligen Staatschef und Hitler-Verbündeten Miklos Horthy protestiert. Vizeparlamentspräsident Sandor Lezsak will am Samstag in Budapest eine Rede zu Ehren Horthys aus Anlass von dessen 150. Geburtstag halten.

Der Verbandsvorsitzende Andras Heisler schrieb in einem offenen Brief an Lezsak, dessen Auftritt bei der Horthy-Veranstaltung - ausgerechnet am internationalen Holocaust-Gedenktag - trete die Erinnerung an alle ungarischen Opfer „mit Füßen“. Kein Vertreter des Staates solle sich an der „Mythenbildung um Horthy“ beteiligen, erklärte Heisler, der sich gegen „Geschichtsfälschung“ wandte. Im Übrigen sei Horthys Geburtstag nicht am 27. Januar, sondern am 18. Juni.

Die jüdische Gemeinde in Ungarn, die mit 120.000 Mitgliedern eine der größten Europas ist, wirft der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban seit Langem vor, die Rolle der Horthy-Regierung beim Holocaust zu verharmlosen. Horthy, der Ungarn von 1920 bis 1944 mit harter Hand regierte, hatte sich im Zweiten Weltkrieg den deutschen Nazis angeschlossen. Er war für zahlreiche antisemitische Gesetze verantwortlich und half bei der Deportation von etwa 400.000 Juden in Konzentrations- und Vernichtungslager.