Trump zu Befragung über Russland-Affäre „unter Eid“ bereit

US-Präsident Donald Trump ist bereit, sich „unter Eid“ von dem unabhängigen Sonderermittler zur Russland-Affäre vernehmen zu lassen. „Ich freue mich darauf. (...) Ich würde es unter Eid tun, absolut“, sagte Trump gestern vor Journalisten im Weißen Haus. Zugleich bekräftigte er erneut, dass es keine geheimen Absprachen („collusion“) gegeben habe. Medienberichten zufolge strebt Ermittler Robert Mueller einen Termin in den kommenden Wochen an.

Trumps Anwalt Ty Cobb hatte vergangene Woche bereits versichert, der Präsident sei „sehr erpicht“ darauf, gegenüber Mueller auszusagen, wie aus vom US-Sender CBS veröffentlichten Interviewauszügen hervor ging. Zwischenzeitlich war der Eindruck entstanden, dass Trump unwillens sein könnte, sich von Mueller befragen zu lassen. In der vergangenen Woche sagte der Präsident, eine solche Vernehmung sei „unwahrscheinlich“.

Ankündigung bereits im Sommer

Bereits im Sommer hatte Trump jedoch gesagt, er sei zu „100 Prozent“ bereit, dem früheren Chef der Bundespolizei FBI Rede und Antwort zu stehen. Die „Washington Post“ berichtete Anfang Januar, der Sonderermittler könnte den Präsidenten schon „in den nächsten Wochen“ vorladen. Demnach verhandelte Muellers Team bereits mit Trumps Anwälten über Detailfragen wie Termin, Ort und Bedingungen der Befragung.

Der Sonderermittler untersucht nicht nur, ob es mögliche illegale Absprachen zwischen Trumps Team und der russischen Regierung gab. Er geht auch dem Verdacht nach, dass Trump als Präsident dann die Ermittlungen zu den Moskau-Kontakten zu behindern versucht haben könnte.

Trump signalisiert Entgegenkommen in Einwanderungsfragen

Im Ringen um eine abschließende Lösung im Budgetstreit in den USA hat signalisierte Trump ein Entgegenkommen in der Einwanderungspolitik. Die „Dreamer“ - jene 700.000 Einwanderer, die als Kinder illegal ins Land kamen - könnten in zehn bis zwölf Jahren die US-Staatsbürgerschaft erhalten, so Trump.

Der aktuelle Budgetstreit dreht sich insbesondere um die Höhe der Militärausgaben und um Einwanderungsthemen. Die Demokraten wollen keinem Haushaltskompromiss zustimmen, ohne dass es Zusagen zum Schutz („DACA-Programm“) der „Dreamer“ gibt.