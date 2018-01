Trump will in der Russland-Affäre aussagen

In der Russland-Affäre ist US-Präsident Donald Trump bei einer Vernehmung durch einen unabhängigen Sonderermittler zu einer Aussage unter Eid bereit. „Ich freue mich darauf“, sagte er am Mittwoch vor Journalisten in Washington. „Ich würde es unter Eid tun.“ Bislang wurden im Rahmen der Untersuchung mutmaßlicher russischen Einflussnahme auf den US-Präsidentschaftswahlkampf Personen aus dem Umfeld Trumps befragt. Ermittler Robert Mueller geht dem Verdacht nach, dass es während des Wahlkampfs 2016 geheime Absprachen zwischen Russland und Trumps Team gegeben haben soll. Die Regierung in Moskau und Trump weisen dies zurück.

US-Justizminister Jeff Sessions wurde bereits vom Team des Sonderermittlers befragt. Sessions hatte sich im März des vergangenen Jahres selbst aus den Ermittlungen zu den Russland-Verbindungen Trumps herausgezogen, als bekanntgeworden war, dass er über mehrfache Treffen mit dem russischen Botschafter 2016 nicht berichtet hatte. Daraufhin wurde im Mai 2017 Mueller zum Sonderermittler ernannt