Nächste Runde der Syrien-Gespräche beginnt in Wien

In Wien findet heute und morgen die neunte Runde der von der UNO organisierten Syrien-Gespräche statt. Die Delegation der syrischen Oppositionsgruppen strebt eine Verfassungsänderung und Neuwahlen unter UNO-Aufsicht an. „Wir wollen eine echte politische Veränderung, basierend auf der Resolution 2.254 des UNO-Sicherheitsrates“, sagte der Delegationschef Nasr al-Hariri.

Die UNO-Resolution 2.254 sieht einen Waffenstillstand und den Stopp der Angriffe auf zivile Ziele in dem Bürgerkriegsland vor. Ihre Umsetzung ist für Hariri die Voraussetzung für eine politische Lösung. Dem Regime des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad wirft er vor, noch immer an einer militärischen Lösung des Konflikts festzuhalten.

Ergebnisse entscheiden über Teilnahme an Gesprächen in Sotschi

In einem neuen Anlauf wollen die Vereinten Nationen nun versuchen, einer Lösung im Syrien-Konflikt näher zu kommen. Das Treffen verfolgt laut Hariri „eine der vollsten Agenden seit Beginn der gemeinsamen Verhandlungen vor sieben Jahren“. Von den Entwicklungen der Gespräche in Wien hängt dem Delegationschef zufolge auch ab, ob die Oppositionellen an den von Russland organisierten Syrien-Gesprächen kommende Woche in Sotschi teilnehmen werden.

In Moskau setzt Hariri auf jeden Fall Hoffnungen. „Russland hat seine Verhandlungsbereitschaft gezeigt und könnte das Regime an den Verhandlungstisch bringen.“ In Sotschi treten Russland und der Iran als Verbündete der syrischen Regierung auf, die Türkei als Schutzmacht der Opposition.