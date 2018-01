„Ich freue mich darauf“

In der Russland-Affäre um Einmischungen in den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016 will sich jetzt auch US-Präsident Donald Trump vernehmen lassen. „Ich freue mich darauf“, sagte Trump am Mittwoch im Hinblick auf die Befragung durch Sonderermittler Robert Mueller. Er wolle „unter Eid“ aussagen und betonte erneut, dass es keine geheimen Absprachen gegeben habe. Noch vor Kurzem hielt Trump eine Vernehmung durch den ehemaligen FBI-Chef für „unwahrscheinlich“.

