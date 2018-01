Häupl-Nachfolge: Kandidaten im Social-Media-Wahlkampf

Am Samstag steht fest, wer neuer SPÖ-Wien-Chef und damit nächster Bürgermeister wird. Für die Kandidaten Michael Ludwig und Andreas Schieder läuft also der Endspurt. In Sozialen Netzwerken inszenieren sie sich unterschiedlich.

