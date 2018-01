Ski alpin: Hirscher arbeitet an eigener Legende

Schladming hat sich für Marcel Hirscher wieder als goldener Boden erwiesen. Nervenstark ließ er Henrik Kristoffersen im Nachtslalom hinter sich und zog in der ewigen Bestenliste mit ÖSV-Rekordhalter Hermann Maier gleich.

Mit jeweils 54 Siegen liegen sie hinter Ingemar Stenmark gleichauf auf dem zweiten Platz - zumindest bis zum Riesentorlauf am Sonntag in Garmisch, wo Hirscher an seiner eigenen Legende weiterarbeiten könnte.

