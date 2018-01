Nach Pause: Österreicher zufriedener im Beruf

Wer nach einer längeren Pause in den Beruf zurückkehrt - etwa nach einer Bildungskarenz -, ist einer Allianz-Umfrage zufolge besserer Dinge als zuvor. 42 Prozent von 860 Befragten sind mit der beruflichen Situation zufriedener, was auch am Jobwechsel liegt.

