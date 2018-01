„Flexibilität und keine Sicherheit“

Die erste große Reform von Präsident Emmanuel Macron, jene des Arbeitsmarkts, hat spürbare Auswirkungen für die Franzosen: Der Autohersteller PSA, zu dem unter anderem Peugeot und Citroen gehören, will sich in diesem Jahr von 1.300 Beschäftigten in Frankreich trennen, wie der Konzern vergangene Woche beschloss. Der Opel-Mutterkonzern nutzt dazu eine Regelung, die im Arbeitsrecht gelockert wurde. Der Arbeitnehmerschutz kommt Gewerkschaften zufolge aber zu kurz. Sie fürchten, die Entscheidung des Autoherstellers könnte zum Präzedenzfall werden. Experten sprechen von Flexibilität ohne Sicherheit.

