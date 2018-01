Richtungsweisendes Duell für SPÖ

Am Samstag entscheidet sich, wer neuer Vorsitzender der Wiener SPÖ und damit in weiterer Folge auch Wiener Bürgermeister wird. Zur Wahl stellen sich der Wiener Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und der geschäftsführende Parlamentsklubobmann Andreas Schieder - beide sind fest in der SPÖ Wien verwurzelt. Im Rahmen der Hearings vor der Abstimmung gaben sich sowohl Ludwig als auch Schieder stets amikal, aber auch siegessicher. In jedem Fall wird die Abstimmung der Delegierten als richtungsweisend für die Wiener SPÖ gewertet - und wohl auch von der Bundespartei als Stimmungstest gewertet.

