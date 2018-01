AK: Lange Wochenarbeitszeiten nicht schönreden

Für die Arbeiterkammer (AK) ist es nicht schönzureden, dass die Österreicher mit mehr als 41 Wochenstunden am drittlängsten in der EU arbeiten. „Jede weitere Flexibilisierung der Arbeitszeit in Richtung generellen Zwölfstundentag und die 60-Stunden-Woche sind familienfeindlich, gesundheitsschädlich und passen nicht ins Zeitalter der Digitalisierung.“ Es brauche dringend eine Arbeitszeitverkürzung.

WKÖ: Nur die halbe Wahrheit

Dass Österreichs Vollzeitbeschäftigte mit 41,4 Stunden laut Eurostat pro Woche am drittlängsten in der EU arbeiten, ist für die Wirtschaftskammer (WKÖ) unterdessen nur die halbe Wahrheit. In den Vergleich müsse man auch die Urlaubs- und Feiertage einbeziehen. Dann sei Österreich bei der tatsächlichen Wochenarbeitszeit mit 39,6 Stunden genau im EU-Schnitt, sagte dazu WKÖ-Sozialpolitiker Rolf Gleißner.