„Auf einer Wellenlänge“: Trump-Treffen mit May in Davos

Trotz jüngster Spannungen sieht US-Präsident Donald Trump das Verhältnis seines Landes zu Großbritannien als vollkommen intakt an. „Wir sind in so gut wie jeder Beziehung auf einer Wellenlänge“, sagte Trump heute im Schweizer Davos vor einer Begegnung mit der britischen Premierministerin Theresa May.

AP/Gian Ehrenzeller

Man möge einander sehr, sagte Trump. „Wir lieben Ihr Land“, sagte er an May gewandt. Wenn es um militärische Fragen gehe, passe kein Blatt zwischen May und ihn. May bestätigte die besondere Beziehung Großbritanniens zu den USA.

Netanjahu lobt Trumps harte Iran-Linie

Anschließend traf er sich mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und versicherte ihm, die Pläne zu einer Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem seien weit vor dem Zeitplan.

Netanjahu sagte Trump die volle Unterstützung seines Landes bei der strikten Anti-Iran-Politik Washingtons zu. Netanjahu sagte zu Trump: „Wir unterstützen Sie komplett in Ihrer unerschütterlichen Position zum Atomdeal mit dem Iran.“

Wenn die USA sich dazu entscheiden sollten, das Abkommen zu verlassen, werde Israel volle Unterstützung leisten. Trump habe eine starke Anti-Iran-Allianz in der Region geschmiedet. „Ich habe die ganzheitliche Allianz zwischen den Vereinigten Staaten, Israel und Ihren anderen Verbündeten in der Region noch nie so stark und einheitlich gesehen, wie sie unter Ihrer Führung ist“, sagte Netanjahu an Trump gewandt.

Proteste bereits im Vorfeld

Im Vorfeld hatten Proteste den Besuch begleitet. Auch in Davos selbst ist Trump angesichts seiner „America first“-Politik kein unumstrittener Gast.

Während an den Vortagen Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel, der französische Präsident Emmanuel Macron und Kanadas Regierungschef Justin Trudeau den freien Handel und das Zusammenrücken der Welt beschworen, hatte Trump neue Strafzölle für Solarpaneele und Waschmaschinen verhängt, was als direkter Angriff auf die großen Produzentenländer China und Südkorea gewertet wurde.