Davos: Trump will Palästinensern Geldhahn zudrehen

Aus Verärgerung über eine angebliche Respektlosigkeit der Palästinenserführung will US-Präsident Donald Trump Hunderte Millionen Dollar an Finanzhilfen zurückhalten. Er begründete das Einfrieren der Zahlungen heute beim Weltwirtschaftstreffen in Davos mit der Weigerung der palästinensischen Führung, US-Vizepräsidenten Mike Pence zu empfangen.

APA/AP/Evan Vucci

Die Auszahlung der Hilfsgelder knüpfte Trump an die Bereitschaft der Palästinenser zu Friedensgesprächen. „Sie haben uns in der vergangenen Woche den Respekt verweigert, indem sie unserem großartigen Vizepräsidenten nicht gestatteten, sie zu sehen“, sagte Trump bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit Blick auf die palästinensische Führung. „Wir geben ihnen Hunderte Millionen Dollar. Dieses Geld werden sie nicht bekommen, wenn sie sich nicht hinsetzen und über Frieden verhandeln.“

Netanjahu lobt Trumps harte Iran-Linie

Trump versicherte Netanjahu, die Pläne zu einer Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem seien weit vor dem Zeitplan. Netanjahu sagte Trump die volle Unterstützung seines Landes bei der strikten Anti-Iran-Politik Washingtons zu. „Wir unterstützen Sie komplett in Ihrer unerschütterlichen Position zum Atomdeal mit dem Iran“, so Netanjahu.

Wenn die USA sich dazu entscheiden sollten, das Abkommen zu verlassen, werde Israel volle Unterstützung leisten. Trump habe eine starke Anti-Iran-Allianz in der Region geschmiedet. „Ich habe die ganzheitliche Allianz zwischen den Vereinigten Staaten, Israel und Ihren anderen Verbündeten in der Region noch nie so stark und einheitlich gesehen, wie sie unter Ihrer Führung ist“, sagte Netanjahu an Trump gewandt.

Treffen zwischen Trump und May

Trump traf außerdem auf die britische Premierministerin Theresa May. Trotz jüngster Spannungen sieht Trump das Verhältnis seines Landes zu Großbritannien als vollkommen intakt an. „Wir sind in so gut wie jeder Beziehung auf einer Wellenlänge“, so Trump.

Man möge einander sehr: „Wir lieben Ihr Land“, sagte er an May gewandt. Wenn es um militärische Fragen gehe, passe kein Blatt zwischen May und ihn. May bestätigte die besondere Beziehung Großbritanniens zu den USA.