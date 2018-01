Van der Bellen glaubt nicht an Landbauers Unwissenheit

Im Skandal um die Liederbücher der Burschenschaft Germania wird die Kritik an FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer lauter. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hält es für ausgeschlossen, dass Landbauer die Liedtexte nicht gekannt habe. Der FPÖ-Chef verteidigt Landbauer heute einmal mehr, will jetzt aber eine Historikerkommission einsetzen.

IKG bleibt Gedenkveranstaltungen fern

Misstöne im Vorfeld der Holocaust-Gedenkfeier. Vertreter der Israelitische Kultusgemeinde bleiben fern, weil sie der FPÖ vorwerfen, antisemitische Liedtexte herunter zu spielen. Dazu live in der ZIB2, Ariel Muzicant, Vizepräsident des European Jewish Congress und des Word Jewish Congress.

Weiter Streit um Bucht von Piran

Seit Jahren streiten sich Slowenien und Kroatien darum, wem die Bucht gehört. Vergangenen Sommer hat ein Schiedsgericht in Den Haag entschieden, dass rund 80 Prozent der Bucht den Slowenen zustehen. Allein Kroatien will den Spruch nicht anerkennen und die Slowenen können ihren Anspruch in der Praxis nicht durchsetzen.

Eisbub tritt Diskussion über Armut in der chinesischen Landbevölkerung los

Nicht alle Chinesen haben bis jetzt von der wirtschaftlichen Entwicklung ihres Landes profitiert. Vor allem die Landbevölkerung in den abgelegenen Dörfern kann mit den Aufsteigern in den Städten kaum mithalten. Jetzt wird das Schicksal dieser vergessenen Chinesen wieder intensiv in der Öffentlichkeit diskutiert. Verantwortlich dafür ist ein achtjähriger Bub aus Yunnan, der die Herzen aller Chinesen erobert hat. Er kam mit vereisten Haaren zur Schule, weil er sich keine wärmere Kleidung leisten konnte.

