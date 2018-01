Schrems vs. Facebook: EuGH lehnt Sammelklage ab

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat der vom Datenschutzaktivisten Maximilian Schrems geforderten grenzüberschreitenden Sammelklage gegen Facebook eine Absage erteilt. Der EuGH verwies aber in seinem Urteil heute darauf, dass Schrems in Österreich wegen eigener Ansprüche klagen kann, obwohl Facebook seinen Sitz in Irland hat.

