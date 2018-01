Ursache für das Feuer unklar

Es ist die schlimmste Brandkatastrophe in Südkorea in über zehn Jahren: Bei einem Brand in einem Krankenhaus sind mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen, Dutzende weitere wurden verletzt. Bisher ist unklar, was das Feuer in dem sechsstöckigen Gebäude in der Stadt Miryang auslöste. Die Einsatzkräfte vermuten, dass es in der Notaufnahme des Krankenhauses ausbrach.

