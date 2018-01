25 Mrd. Dollar für Grenzmauer

Im Streit über die Einwanderungspolitik der USA will US-Präsident Donald Trump dem Kongress einen Vorschlag machen. In dem am Donnerstag bekanntgewordenen Konvolut an Gesetzesvorschlägen sieht das Weiße Haus unter anderem die Einbürgerung von 1,8 Mio. „Dreamer“ vor. Als Kinder von illegal Eingewanderten ins Land gekommen, droht ihnen nach momentanem Rechtsstand ab März die Abschiebung. Im Gegenzug fordert Trump aber eine deutliche Verschärfung der US-Einwanderungspolitik - und will 25 Mrd. Dollar für den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko. Das Weiße Haus sprach von einem „großzügigen“ Angebot, aufseiten der Demokraten sieht man das anders.

