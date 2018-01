Strache weist Bericht über Germania-Ehrung zurück

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat empört auf einen „Spiegel“-Bericht reagiert, wonach er im Vorjahr von der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt geehrt worden sei: „Ich war nachweislich weder beim abendlichen 100. Stiftungsfest der Germania, noch habe ich jemals ein Ehrenband der Germania erhalten. Eine glatte Unwahrheit und Lüge“, postete er gestern Abend auf Facebook.

Strache schrieb, bei einer Sitzung des Österreichischen Pennäler Rings (ÖPR) eingeladen gewesen zu sein, wo er ein Ehrenband erhalten habe. Danach sei er zu einer FPÖ-Wahlveranstaltung in die Steiermark gefahren. Die beiden Veranstaltungen, also jene des ÖPR und jene der Germania, dürften kurz nacheinander in Wiener Neustadt stattgefunden haben.

Strache sieht FPÖ „diffamiert“

Die Germania Wiener Neustadt war in den vergangenen Tagen in Verruf gekommen, nachdem ein Nazi-verherrlichendes Liedbuch der Burschenschaft durch einen Bericht des „Falter“ an die Öffentlichkeit geraten war. Vizevorsitzender der Burschenschaft war der Spitzenkandidat der niederösterreichischen FPÖ, Udo Landbauer.

Strache meint nun in Zusammenhang mit dem „Spiegel“-Bericht, der auch von anderen Journalisten übernommen wurde, es gehe „manchen Medien und linken Journalisten offensichtlich nur mehr um verzerrende, manipulative und diffamierende Berichterstattung mit dem Ziel, der FPÖ vor der NÖ-Wahl und generell zu schaden“. Das sei „letztklassig und durchschaubar“.

Unirektoren fordern Konsequenzen

In einem offenen Brief forderten Unirektoren und -professoren Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auf, sich von rechtsextremen Burschenschaften deutlich zu distanzieren. „Beenden Sie die Zusammenarbeit mit allen, die Mitglieder rechtsextremer Burschenschaften in ihren Büros beschäftigen.“ Ohnedies schreite die „Normalisierung des Rechtsextremismus“ in Österreich voran.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen musste sich unterdessen zahlreichen kritischen Fragen im Europarat in Straßburg stellen. Er selbst rief in seiner Rede anlässlich eines Besuchs am Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz dazu auf, „hellhörig und wachsam“ zu sein-

Moser versichert unabhängige Ermittlung

ÖVP-Justizminister Josef Moser versicherte in der Causa Landbauer, dass die Justiz frei von politischer Einflussnahme vorgehe. Auf die Frage, ob die Justiz in dem Fall unabhängig agiere, sagte Moser vor einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Sofia: „Das garantiere ich Ihnen zu tausend Prozent, denn da geht es um Vertrauen, da geht es um Rechtsstaatlichkeit.“