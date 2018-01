Mödlinger ist bester Koch Europas

Sebastian Frank ist im Rahmen des 16. Internationalen Gastronomie-Kongresses „Madrid Fusion“ zum besten Koch Europas 2018 gekürt worden. Der 36-jährige Niederösterreicher wurde in Mödling geboren und wuchs in Bruck an der Leitha auf. Wer seine Gerichte probieren möchte, muss mittlerweile allerdings nach Berlin reisen.

