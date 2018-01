Keine Oscar-Übergabe

Oscar-Preisträger Casey Affleck (42, „Manchester by the Sea“) wird nicht an der diesjährigen Oscar-Gala teilnehmen. Der Schauspieler werde heuer nicht auf der Bühne stehen und Trophäen aushändigen, bestätigte die Oscar-Akademie am Donnerstag. Hintergrund sind wohl Belästigungsvorwürfe durch zwei frühere Arbeitskolleginnen des Schauspielers. Gemäß der Tradition hätte Vorjahresgewinner Affleck der Gewinnerin der Rubrik „Beste Schauspielerin“ den Oscar überreichen sollen. Die Auszeichnung des jüngeren Bruders von Ben Affleck (45) hatte bereits bei der letztjährigen Zeremonie für einen Eklat gesorgt.

