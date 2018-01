„Three Billboards“: Sture Heldin mit Kampfgeist

Sie flucht, erniedrigt Polizisten und schreckt auch vor Gewalt nicht zurück: Mildred (Frances McDormand), die ruppige Heldin des siebenfach für einen Oscar nominierten, schwarzhumorigen Dramas „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“. Regisseur Martin McDonagh hat Mildred als Rollenmodell für junge Frauen entworfen, wie er im Interview sagt - als kämpferische Bürgerin, die sich zu wehren weiß. Sie bringt in Missouri ein ganzes Dorf gegen sich auf, als sie vehement, mit wirklich allen Mitteln, die Aufklärung des Mordes an ihrer Tochter einfordert.

