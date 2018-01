Feuer in Wiener Kleingartenverein

In zwei Hütten in einem Kleingartenverein in Wien-Favoriten ist heute Früh Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte nicht zufahren, die Brände aber trotzdem rasch löschen. Die Brandursache ist ungeklärt. Verletzt wurde niemand.

