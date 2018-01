Große Artenvielfalt in Weddell-Meer

Heuer entscheidet ein Gremium von 24 Staaten und der EU darüber, ob besonders sensible Teile der Antarktis einen Schutzstatus bekommen. Im Vorfeld wird nun versucht, Überzeugungsarbeit zu leisten - unter anderem mit Forschung über die bisher unbekannte Artenvielfalt im Weddell-Meer an der Nordwestseite der Antarktis. Erstmals schickte eine Forschungsmission - die mit einem Greenpeace-Schiff und Schauspieler Javier Bardem unterwegs war - bemannte Tauchboote in bisher unerforschte Meerestiefen. Neben neuen Erkenntnissen gibt es auch ungewöhnliche Fotos.

