Letztes Geleit in Lyon

Bewegender Abschied von Frankreichs „Jahrhundertkoch“ Paul Bocuse in Lyon: Hunderte Spitzenköche aus aller Welt haben ihrem Idol am Freitag in der Kathedrale Saint-Jean das letzte Geleit gegeben. Bocuse sei „unsterblich“ und werde nun zu einem „himmlischen Festmahl“ erwartet, so ein Trauerredner. In der Nähe der ostfranzösischen Stadt leitete Dreisternekoch Bocuse bis zuletzt sein legendäres Restaurant „L’Auberge du Pont de Collonges“. Er war am Samstag im Alter von 91 Jahren verstorben.

