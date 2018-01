„Kann nur gewinnen“

Kurz vor der Landtagswahl in Niederösterreich reißt die Kritik an Udo Landbauer, dem Spitzenkandidaten der FPÖ, nicht ab. Seit Bekanntwerden eines antisemitischen, rassistischen Liederbuchs in Landbauers Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt stellt sich in Niederösterreich nun die Frage, ob der Skandal Auswirkungen auf die Landtagswahl am Sonntag haben wird. Experten sind sich einig: „Die FPÖ kann nur gewinnen“, sagte Politologe Peter Filzmaier.

