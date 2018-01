Moser garantiert unabhängiges Verfahren

In der Causa der Nazi-Lieder in der Burschenschaft des FPÖ-Spitzenkandidaten in Niederösterreich, Udo Landbauer, ermittelt die Staatsanwaltschaft derzeit gegen vier Personen. Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten Zwischenbericht des Landesamtes Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Niederösterreich hervor. ÖVP-Justizminister Josef Moser war unterdessen am Freitag bemüht, Bedenken bezüglich politischer Einflussnahme zurückzuweisen. Die Justiz werde in der Causa „zu tausend Prozent“ unabhängig arbeiten, so Moser.

