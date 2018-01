Kleinkind verbrühte sich mit Teewasser

Ein 17 Monate alter Bub hat in der Gemeinde Poggersdorf in Kärnten heute schwere Verbrennungen erlitten. Er hatte sich in einem unbeobachteten Moment eine heiße Tasse Wasser aus einem Kaffeeautomaten gezogen und sich damit verbrüht.

