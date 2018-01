Erdogan will Syrien-Einsatz „bis zur irakischen Grenze“

Trotz anhaltender Kritik, vor allem seitens der USA, will der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die Militäroperation im Norden Syriens auf weitere kurdisch kontrollierte Gebiete ausweiten.

Nach der Region Afrin werde die Türkei die Region Manbidsch „von Terroristen säubern“, sagte er heute vor Bürgermeistern seiner islamisch-konservativen AKP in Ankara. „Und dann werden wir unseren Kampf so lange fortsetzen, bis zur irakischen Grenze kein einziger Terrorist übrig bleibt.“ Die von kurdischen Milizen kontrollierte Region Manbidsch liegt östlich von Afrin und grenzt an die Türkei und den Irak.

„Terrororganisationen mit Flaggen Amerikas“

Die Türkei richtet ihre Offensive in der Region Afrin gegen die kurdischen Volksschutzeinheiten (YPG), die mit den USA verbündet sind. Erdogan kritisierte die USA erneut für ihre Unterstützung der YPG und sagte: „Unser größtes Bedauern ist, dass im Moment diese Terrororganisationen mit den Flaggen Amerikas in dieser Region frei herumlaufen. Womit sollen wir das erklären?“